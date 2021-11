دون قُبلة.. أحمد الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار في «القاهرة السينمائي»

خطف النجم المثير للجدل أحمد الفيشاوي وزوجته الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43.

وأطل الفيشاوي وزوجته بإطلالة كاجول وارتدى بنطلون رصاصي علي تيشرت أسود، إضافة إلى كوتشي أبيض، فيما ارتدت زوجته بنطلون وبلوزة سوداء ونسقت مع الإطلالة حذاء أبيض مع حقيبة من نفس خامة بنطلون الفيشاوي.

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 عدد من العروض، حيث بدأت على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، في الفترة من 1 ظهرًا حتى 2.30 ظهرًا، والتي كانت حوارًا مع الموسيقار الهندي إي آر رحمان، إضافة إلى الموسيقار هشام نزيه، وفي تمام الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

وعلى المسرح الكبير يشهد ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي، السجادة الحمراء “ريد كاربت”، للعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم “رجل بلا وطن”، من إنتاج مشترك بين كل من، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش.

ومن المقرر أن يشهد المسرح الصغير عرضين: الأول للفيلم المصري "من القاهرة"، المشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، للمخرجة هالة جلال، ومدته 56 دقيقة، ويعقبه ندوة مع المخرجة، على أن يتم عرض الفيلم في الرابعة مساءً.

أما العرض الثاني وهو عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة وهي: (Deliver me - Nights and Days in Americ - Black Box - The Ditch)، والأفلام من مصر وشمال أفريقيا، وشمال كوريا وأمريكا.

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43 مساء الجمعة الماضية 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.