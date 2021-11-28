الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على تسريب غاز من ماسورة رئيسية في الخصوص

تسريب غاز
تسريب غاز

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شركة الغاز من السيطرة على تسريب غاز نتيجة كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص.

ولم يسفر الحادث عن حدوث ثمة خسائر مادية أو بشرية، أو تأثير على الخدمة، حيث حدث الكسر خلال الأعمال بالطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بحدوث تسريب للغاز بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص، نتيجة كسر بالخط الرئيسي خلال أعمال الطريق الدائري. 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وجرى فرض طوق أمني، وتمت السيطرة على التسريب، وقام رجال الشركة بأعمال الإصلاح بالخط، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد، وذلك دون حدوث ثمة إصابات بالأرواح أو خسائر مادية.

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