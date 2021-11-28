الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليًا حتى 31 يناير

تأشيرات الخروج
تأشيرات الخروج

أعلنت المديرية العامة السعودية للجوازات، اليوم الأحد، عن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 من شهر يناير 2022.

وأوضحت المديرية- وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"- أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون حتى 31 يناير 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، كما أنه سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد-19"، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى مختلف دول العالم

شاب اغتصب خطيبته أثناء زيارة والدته بعصير مخدر بحلوان .. تجديد حبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى يُمدد الطوارئ شهرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران