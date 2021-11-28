الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز «6 أكتوبر» يستكمل لقاءات سكان الأحياء لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

لقاءات سكان الأحياء
لقاءات سكان الأحياء لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

استكمل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، عقد لقاءات مع ممثلي سكان الأحياء (السابع – الثامن – التاسع -  العاشر - الحادي عشر - الثاني عشر)، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور كل من ممثلي  مجلس الأمناء واتحادات الشاغلين ونواب رئيس الجهاز والمعاونين، ومسئولي كافة الإدارات المختصة بالجهاز. 

وفي مستهل اللقاء، استمع رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى كافة شكاوى ومقترحات السكان، ومنها مشكلة النظافة وصناديق القمامة، مؤكداً أنه تم العمل على زيادة معدلات النظافة بكافة الأحياء وتطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من شركات النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال أخرى، مما يشوه من صورة العمال المكافحين، والذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل . 

وكلف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس عمر عبدالسلام، المشرف العام على إدارة النظافة،  بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التعمير على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة لضبط أي متسول يرتدي زي عمال شركات النظافة، والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال كافة المتسولين. 

كما أكد رئيس الجهاز، على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير  أو الإصلاح  فورًا،  وفى حالة التأخير  يتم الخصم على الشركات العاملة بالمنطقة .

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم أيضاً مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى، للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة من خلال التعقيم، مشيراً إلى أنه طبقًاً للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع وتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين، وسيتم العمل بشكل متواز على محورين هما: مسح شامل لكل حى على حدة، والتعامل مع شكاوى المواطنين بأي منطقة فوراً .

WhatsApp Image 2021-11-28 at 10.16.21 AM (1)
 لقاءات سكان الأحياء لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى أن اللقاء تناول ظاهرة سير مركبات "التوك توك" داخل المدينة، حيث تم التأكيد على منع سيرها نهائيًا داخل المدينة، طبقاً لقانون المرور والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمنع وحظر سير مركبات "التوك توك"، وقد بدأ بالفعل دخول القرار تدريجياً حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وأشار إلى أنه بالنسبة لمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، فتم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية  والقيام  بحملات مكبرة على كافة أحياء المدينة، مضيفاً أنه سيتم  سحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة خلال الأيام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، بالإضافة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين. 

WhatsApp Image 2021-11-28 at 10.16.21 AM
 لقاءات سكان الأحياء لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

وكلف رئيس الجهاز إدارة الطرق بمراجعة كاملة للأرصفة والبلدورات المتآكلة وأعمال الحفر والبالوعات المرتفعة ومداخل الأحياء المشار إليها ودهان المطبَّات ووضع علامات إرشادية وعمل دراسة كاملة للمنطقة وعرضها فيما يخص طلبات المواطنين. 

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء، قال رئيس الجهاز: تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لاحتمالية سقوط أمطار، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك بالتنسيق مع الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقى كافة أنواع الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة، وبالتنسيق أيضا مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. 

WhatsApp Image 2021-11-28 at 10.16.20 AM
 لقاءات سكان الأحياء لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس عادل النجار، حرص الجهاز على تحقيق التواصل مع المواطنين والعمل على حل جميع  المشكلات  التى يتم رصدها، وعلى عقد باقي اللقاءات مع ممثلي سكان كل الأحياء طبقاً للجدول المعلن.


 

المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر عقد لقاءات ممثلي سكان الأحياء شكاوى ومقترحات السكان إدارة الطرق الاستعداد لفصل الشتاء رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لاحتمالية سقوط أمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

مكتشفة متحور «أوميكرون»: أعراضه غير منطقية ومختلفة عن «كورونا»

«الصحة العالمية» تكشف أسباب ظهور متحور «أوميكرون»

لسبهما الشاعرة أمينة عبد الله.. اتحاد الكتاب يحيل 2 من أعضائه للجنة التأديبية

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة سلالة «أوميكرون»

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بالحرية

«نيويورك تايمز»: إسرائيل وإيران توسعان الحرب السيبرانية لمهاجمة أهداف مدنية