مطروح تستعد للمشاركة فى مسابقة دورى أوائل الطلبة.. 6 ديسمبر

عقد مجدي منشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية اجتماعا مع مديري المراحل التعليمية وموجه أول التربية الاجتماعية ومنسقي مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارة حسام محمد علي وعصام جاد.

جاء ذلك الاجتماع لمناقشة الاستعداد للمسابقة الكبرى التي تعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن والتي تباشرها أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة مطروح برئاسة النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب.

وأوضح مجدي منشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية أن مسابقة دوري أوائل الطلبة ستتم على 4 مراحل بدءا من يوم 6 ديسمبر 2021 وحتى التصفية علي مستوي الجمهورية.

وأضاف مجدي منشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية أنه ناقش الاستعداد للمسابقة وتقسيم المواعيد لاجراء المسابقة بين المدارس حسب القطاعات وحسب الجدول المرفق للمسابقة.

وأكد مجدي منشاوي مدير عام ادارة مطروح التعليمية أنه تم تشكيل اللجنة العليا للمسابقة داخل الإدارة لمتابعة تنفيذ المسابقة برعاية حزب مستقبل وطن والنائب صالح سلطان أمين عام الحزب والنائب حسن فتحي أبو قديره أمين التنظيم والنائب سحر عيد امين لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب.

وأشارت النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب إلى أنه سيتم عمل مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية لتحفيز طلاب مطروح على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس.

وتابعت أنه ستجري المسابقة بين طلاب مطروح في المراحل اللتية ( الصف السادس الابتدائي، الصف الثالث الاعدادي، الصف الثالث الثانوي " مشيره الي أنه سيتم تنفيذ المسابقه علي ٤ مراحل المرحله الأولي ستتم بين مدارس القري والمرحله الثانية ستتم علي مستوي المراكز والأقسام.

ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة ستتم على مستوى المحافظة وستتم بين الفرق الفائزة علي مستوي المراكز والأقسام لتحديد الفريق الأول علي مستوي المحافظة والمرحله الرابعه ستتم علي مستوي الجمهورية مؤكدة علي أن اسئله المسابقة ستكون من المنهج الدراسي واسئلة وطنية وثقافه عامه واختبارات ذكاء.