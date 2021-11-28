الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة
الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفا و 896 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت البلاد 56 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3548 وفاة.
 

وستفرض كوريا الجنوبية بداية من اليوم الأحد حظرا على دخول الوافدين من 8 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا وبتسوانا، كما سيفرض على المواطنيين الكوريين القادمين من تلك الدول الخضوع للحجر الصحي لمدة 10
أيام.
 

وتلقي ما أجماليه 5ر42 مليون شخص ما يمثل 8ر82 % من تعداد سكان كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.
 

فيما تلقى 9ر40 مليون شخص تقريبا،7ر79 % ، التطعيم بشكل كامل.

 

تحولت كوريا الجنوبية هذا الشهر إلى تطبيق خطة "تعايش مع كوفيد-19" بهدف رفع القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإعادة فتح البلاد في نهاية المطاف بعد تحقيق الأهداف المتعلقة بالتطعيم الشهر الماضي.
 

ولا يزال معدل الوفيات منخفضا نسبيا عند 0.79 في المئة.
 

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في الصين أواخر عام 2019. وسجلت منذ ذلك الحين 425065 إصابة و3363 حالة وفاة.

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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