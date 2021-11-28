الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى لدى واشنطن: بوادر إيجابية فى العلاقات مع أمريكا

أناتولي أنطونوف سفير
أناتولي أنطونوف سفير روسيا لدى واشنطن

أكد أناتولي أنطونوف، سفير روسيا لدى واشنطن، ظهور تطورات إيجابية معينة في العلاقات الروسية الأمريكية، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بنهجها غير الودي إزاء روسيا.

وفي تصريحات متلفزة ذكر السفير أن موسكو وواشنطن تخوضان حوارا إيجابيا حول القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، دون الكشف عن تفاصيل.

كما أشار إلى اتصالات بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن جيك ساليفان، وبين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.

وذكر الدبلوماسي أيضا أن هناك اتصالات مكثفة بين روسيا والولايات المتحدة حول أفغانستان وسوريا وكوريا الشمالية والاتفاق النووي مع إيران.

مع ذلك فقد أشار أنطونوف أن تنامي الاتصالات بين الدولتين لا يعني تغيير طابعها، موضحا أن روسيا لا تزال تمثل "خصما" في نظر الولايات المتحدة، التي تتواصل مع روسيا فقط حول الملفات التي تثير قلقها، وترفض كل المقترحات الروسية الهادفة إلى إعادة العلاقات في مجالات أخرى، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية بين البلدين.

ولفت أنطونوف إلى أن الولايات المتحدة تواصل طرد دبلوماسيين روس، قائلا: "مجموعة كبيرة من رفاقي وعددهم 27 شخصا، مع عائلاتهم سيغادرون الولايات المتحدة اضطراريا في 30 يناير".

وهم بالغ الخطورة

وحذر الدبلوماسي من إي محاولات لاختبار عزم روسيا على الدفاع عن نفسها قائلا: "هناك عملية جارية لاحتواء مياه البحر الأسود والأراضي الأوكرانية من قبل دول الناتو. كما هناك تكهنات بإمكانية ظهور شخص متهور أو مجموعة من المقاتلين سيحاولون اختبار صلابة الدفاع الروسي، آملين في أننا لن نرد خشية من قدرات الناتو، أود أن أقول بكل صراحة إنه وهم بالغ الخطورة".

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