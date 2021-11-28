ضابط ينقذ كنيسة السيدة العذراء بالوراق من حريق هائل

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة ضابط شرطة أنقذ كنيسة السيدة العذراء بالوراق من حريق هائل عقب اشتعال النيران في كابل كهرباء.



كان النقيب أحمد عادل من قوة حراسة كنيسة العذراء مريم في الوراق إلى داخل الكنيسة بعد تصاعد الدخان وفوجئ باشتعال كابل كهرباء، فأمسك طفاية الحريق وقام بإطفاء النيران قبل وصولولها إلى أماكن مختلفة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، نجحت في السيطرة على حريق شب داخل كنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا، أفاد باشتعال النيران داخل كنيسة العذراء مريم في الوراق.

وعلى الفور وجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة التوجه والسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق بمساعدة الخدمات الأمنية في الكنيسة وإخماده.