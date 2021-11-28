الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة فى هتك عرض طفلة بمدرسة شهيرة بالمعادى

هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة

تواصل نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة على يد عامل مصعد في مدرسة شهير. 

 

وتبين ارتفاع عدد ضحايا المتهم إلى ثلاثة أطفال حيث كان المتهم يستدرجهم داخل دورة مياه بإحدى المدارس الشهيرة الخاصة فى منطقة المعادي ويهتك عرضهم.

 

وتلقت نجدة الطفل بلاغا من والد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف يتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه  داخل مدرسة.

 

وعلى الفور تم تحرير محضر وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.
 

عقوبة هتك العرض 

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

 

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

نيابة المعادي الجزئية هتك عرض مدرسة شهير عامل مصعد ضحايا المتهم منطقة المعادى التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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