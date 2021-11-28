سيوة وسيناء والبحر الأحمر.. موقع أمريكى يرشح مصر للزيارة

رشح موقع "ذا ترافل" الأمريكي عدد من الاماكن السياحية الممكن زيارتها في مصر بخلاف أهرامات الجيزة باعتبار أنها المعلم الأشهر في مصر.

وتابعت الموقع الأمريكي: تعد مصر من أقدم الحضارات التي عرفها العالم .. زيارة مصر تعني إلقاء نظرة عن قرب عن حياة الفراعنة وربما تكون الأهرامات في مصر أشهر المواقع السياحية لأنها تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

ورشح الموقع عددًا من المعالم السياحية في مصر لزيارتها:



المتحف المصري

يحتوي المتحف المصري في القاهرة على أكبر مجموعة من المقتنيات التاريخية المصرية في العالم وهو أيضًا أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وتعود المجموعات التاريخية في المتحف المصري لفترة ما قبل الأسرات (6000-3150 قبل الميلاد) إلى العصر اليوناني الروماني (القرن السادس الميلادي).

وتأسس المتحف نفسه في القرن التاسع عشر وتشمل العناصر الرائعة في مجموعته - تماثيل الملوك المصريين السابقين ، ووثائق تاريخية (لوحة نارمر) ، وأقنعة ملوك مصر مثل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.



نهر النيل

يبلغ طول نهر النيل 6650 كم (4132 ميلاً) ، وهو أطول نهر في العالم ويمتد بطوله مصر وإثيوبيا والسودان وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان وكينيا ورواندا والكونغو وبوروندي. يعتبر النيل مصدرًا مهمًا للحياة للمصريين.

معبد أبو سمبل

تم إنشاء المعبد من قبل الملك رمسيس الثاني وتم تكريسها لآلهة الشمس - آمون رع ورع هوراخت وتعرض معابد أبو سمبل مثالاً على العمارة المصرية القديمة ، كما تعرض التماثيل الأربعة لرمسيس الثاني وهو جالس أمام المعبد الأول، مثالاً على العمارة المذهلة للمصريين القدماء.



البحر الأحمر

يقع البحر الأحمر في شمال وشرق وغرب إفريقيا ، ويبلغ طوله 2250 كيلومترًا (1400 ميل) وعرضه 355 كيلومترًا (221 ميلًا) .



الصحراء البيضاء

تقع في منخفض الفرافرة وهو موقع فريد من نوعه للتشكيلات الصخرية فضلا عن الصخور الطباشيرية البيضاء الضخمة والرمال البيضاء وبعض الحيوانات الصحراوية مثل - ابن آوى والثعلب الأحمر والقطط الرملية كما سيستمتع المسافرون في هذه الحديقة باستكشاف الصخور الكريستالية والبحر الرملي العظيم برماله المتحركة باستمرار.



واحة سيوة

واحة سيوة هي واحة مصرية صغيرة تقع بالقرب من الحدود الليبية وعلى بعد 350 ميلاً من القاهرة ويكسو الواحة أشجار النخيل وأشجار الزيتون وأكثر من مائة عين من المياه الكبريتية، كما سيستمتع المسافرون الذين يزورون واحة سيوة بالينابيع العذبة والمالحة والباردة وبالطبع الينابيع الساخنة وتتميز الواحة أيضًا ببعض المواقع التاريخية التي تشمل - قلعة شالي القديمة وجبل الدكرور.



جبل سيناء "جبل موسي"

تُعد مصر موطنًا لبعض من أهم المواقع الدينية في العالم، وبعد جبل سيناء له مكانة كبيرة لأنه المكان الذي تسلم فيه نبي الله موسى الوصايا العشر من الله، ويقع جبل سيناء في الجزء الجنوبي الأوسط من شبه جزيرة سيناء بالقرب من مدينة سانت كاترين وأفضل طريقة لاستكشاف الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2285 مترًا هو تسلقه؛ لذلك يمكن للمسافرين ربط أحذيتهم والبدء في المشي لمسافات طويلة بشكل معتدل.



دير سانت كاترين

يٌعتبر دير سانت كاترين من أقدم الأديرة التي لا تزال تعمل في العالم، يمكن أن تُعزى شعبية هذا الدير إلى عرضه للمجموعات التاريخية والدينية وحقيقة أنه سمي على اسم عذراء شابة وشهيدة تُدعى كاثرين التي أعدمها الإمبراطور الروماني ماكسينتيوس لأنها أصبحت مسيحية ويقع الدير عند سفح جبل سيناء.



وادي الملوك

وادي الملوك هو موقع في الأقصر، مصر والذي كان يستخدم في السابق كمدفن خاص لبعض الملوك المصريين. يكشف الوادي كيف أعد المصريون القدماء وملأوا مقابر ملوكهم المتوفين بممتلكات مثل - الذهب ، والملابس ، والأثاث ، والأسلحة ، وقطع المجوهرات ، والأعمال الفنية ، وغيرها من الضروريات التي تهدف إلى مرافقة الملوك المتوفين في بلادهم. بعد الموت.

على الرغم من أن الوادي كان موقعًا أثريًا منذ القرن الثامن عشر، إلا أن اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون كان العامل الدافع وراء زيادة شعبية هذا الموقع الأثري الذي يقدم الآن واحدة من أكثر النظرات تفصيلاً في تقاليد الدفن في المصريون القدماء.