الريال السعودى يواصل استقراره فى البنوك.. اليوم

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، 28 نوفمبر 2021، استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، للجلسة الثالثة على التوالي.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-11-2021

واستقر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الأحد، وفقًا لما رصده "الدستور"، حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.18 للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 4.08 للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي فى بنك مصر، فقد شهد أيضًا استقرارًا، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 4.08 للشراء، 4.20 للبيع.



استقرار سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما استقر سعر الريال في بنك بلوم 4.17 عند للشراء، و4.20 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي في بنك HSBC وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.

بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

كما شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية استقرارًا وسجل 4.15 جنيه للشراء، و استقر عند 4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سوق الأسهم السعودية

عاد سوق الأسهم السعودية، إلى التداولات اليوم الأحد، مع بداية تداولات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين للسوق بعد تعرضه لتذبذبات و انخفاضات لأكثر من 3 جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي.