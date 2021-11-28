4 إجراءات لرعاية طفل فى الأسر البديلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من حق الأسرة التى تم رفض طلبها من لجنة الرعاية لكفالة طفل، أن تتظلم من خلال اللجنة العليا للأسر البديلة بديوان عام الوزارة بالعجوزة.

أما عن الإجراءات اللازمة لرعاية طفل بنظام الأسر البديلة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل فى:

1- التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

2- تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيد بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

3- يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ( 60 ) يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصيًا بالعلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب، فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

4- في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ( 30 ) يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائيًا ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

وأوضحت أن الوزارة تتبنى إجراءات عديدة لتطوير منظومة الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال دعم منظومة الأسر البديلة الكافلة وتحسين جودة مؤسسات الرعاية وتأمين مستقبل أولادنا.