السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تضامن النواب» تناقش إعفاء محدودي الدخل من شرائح الكهرباء الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا غدًا الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة المقدمة لها .

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة تفعيل “الفيزا كارت” الموقوف لأهالي بندر ومركز ملوي بمحافظة المنيا، والموافقة على منح “جمعية المستقبل”بقرية  بقلندول التابعة لمدينة ملوي فى محافظة المنيا، صفة النفع العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى بشأن وجود الألاف من الأسر التى لم تحصل على الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة.

وتناقش اللجنة في اجتماعها كذلك طلب إحاطة مقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات وأصحاب معاش تكافل وكرامة الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه من نظام شرائح الكهرباء الجديدة.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وجود آلية واضحة لاستيعاب الأسر الفقيرة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وعدم إعطاء المرضى الذين يتم الكشف الطبي عليهم مرتين ولا يتم اعطائهم مستحق طبيا، ولذا لابد أن يكون لهم فرصة ثالثة، وذلك لوجود أمراض تظهر وتزداد بعد فترة من الكشف.

فيما وجهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الدعوة لكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لحضور الاجتماع .

وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الجلسات مؤخرًا، لبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً آخرين في ذات الموضوع. 

وزيرة التضامن المعاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة عبد الهادي القصبي شرائح الكهرباء

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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