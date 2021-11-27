السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية»: 4.9 % زيادة في الإنفاق على الاستثمارات خلال عام

وزير المالية
وزير المالية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات خلال الفترة يوليو- أكتوبر بنحو2.6 مليار جنيه بنسبة 4.9% لتسجل 57.2 مليار جنيه، مقابل 54.5 مليار جنيه خلال في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ارتفع الانفاق على شراء المعدات بنحو 5.4 مليار جنيه لتحقق 10.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- أكتوبر 2021/2022.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، في تصريحات سابقة له  أن وزارة المالية استطاعت بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة فى ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.

أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو ١٥ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك ٥ آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى ٩ آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج ١٤ مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح ١٠ مأموريات فقط، ٢٦ ديسمبر المقبل.

تحقيق تعز الداخلية وزير أكتوبر الخارجية وصول وزارة المالية حسين مسار ابو

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فى ذكر المثقف المحبط

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