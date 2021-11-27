هشام نزيه يحاور الموسيقي الهندي أي آر رحمان بـ«القاهرة السينمائي» غدًا

يعقد غدا الأحد، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، حوار مفتوح مع المؤلف الموسيقي الهندي أي آر رحمان، الذي يناقشه المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه.

ومن المقرر أن تصل مدة الحوار الذي يدور بين كل من الموسيقي الهندي وهشام نزيه، ٩٠ دقيقة، وتبدأ الساعة الواحدة ظهرا في دار الأوبرا المصرية، وستكون متاحة للجمهور العام من شباك التذاكر

إي آر رحمان، هو مؤلف موسيقي هندي، حاصل على جائزتي أوسكار، وتم ترشيحه 5 مرات لجائزة الأوسكار، وفاز بخمسة عشر جائزة filmfare وسبعة عشر جائزة filmfare south، وهو معروف بأنه الرجل الذي أعاد تعريف الموسيقى الهندية المعاصرة.

باع إي آر رحمان، وفقًا لتقدير BBC، أكثر من 150 مليون نسخة من أعماله التي تتألف من أكثر من 100 مقطع صوتي وألبومات وموسيقى تصويرية للأفلام، أبرزها “roja” و"Bombay" و"Dil se" و"taal" و"Vandemataram" و"127 Hours" والكثير غيرهم.

هشام نزيه، مؤلف موسيقي مصري، حاصل على العديد من الجوائز الدولية، إذ ألف موسيقى أكثر من ٣٥ عملا سينمائيا وتلفزيونيا، هذا بجانب تأليفه لموسيقى وألحان موكب المومياوات الملكية في أبريل ٢٠٢١.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.