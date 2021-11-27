كوريا الجنوبية تعلق دخول القادمين من 8 دول بسبب أوميكرون

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنها ستفرض قيودا على القادمين من جنوب أفريقيا وسبع دول أخرى بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة من كوفيد-19 في المنطقة.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه اعتبارا من 28 نوفمبر سيتم تعليق إصدار تأشيرات دخول للقادمين من ثماني دول في الجنوب الإفريقي، بينما سيخضع مواطنو كوريا الجنوبية القادمون من هذه المنطقة للحجر الصحي.

والدول الثماني التي ستطبق عليها القيود الجديدة هي جنوب أفريقيا وبتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق ومالاوي.

يشار إلى أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفعت إلى أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، اليوم السبت، لتعمق المخاوف من إمكانية تزايد انتشار كوفيد19- في ظل نظام العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 4068 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 4045 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 436968، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 52 حالة وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3492 وفاة.

سلالة مقلقة

وصنفت منظمة الصحة العالمية، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا بـ"المقلقة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، كما أعلنت الوكالة الصحية الأوروبية، أن خطر انتشار متحور كورونا الجديدة "أوميكرون" في أوروبا انتقل من مرتفع إلى مرتفع جدا.

ومع الرعب المنتشر في كافة دول العالم ظهرت حالة من الاستنفار في دول أوروبية وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية لوقف الطيران مع الدول الإفريقية للحد من انتشار المتحور الجديد وخاصة عقب ظهور إصابات فى بلجيكا وإسرائيل وغيرها من الدول.