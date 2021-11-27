حادث مأساوي.. مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في أوسيم

شهد مركز أوسيم، اليوم، حادثًا مأساويًا، إذ لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بمصرع طفل صدمته سيارة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده.

ومن خلال التحريات تبين أن الطفل صدمته سيارة نقل أثناء سيره بالشارع وعبوره الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قطار يدهس مُسن في الحوامدية

في سياق منفصل لقى مُسن مصرعه صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في الحوامدية، حيث تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مسنًا أثناء عبوره السكة الحديد صدمه قطار ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم التوصل لهوية المسن، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية، فى وقت سابق، تقريرًا يتضمن توصيات وحلول لأوجه القصور والخلل فى المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، وهى:

1- وضع لافتات إرشادية وعلامات أرضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء القطارات والمزلقان التحذيرية والتى تضىء أمام المزلقان مباشرة.

2- وضع مطبات صناعية أرضية على بعد حوالى 15 مترًا قبل المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات.

3- تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.

4- تقليل عدد المزلقانات وتحويل المرور عندها نظرًا لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر ما يؤدى إلى عدم السيطرة عليها.

5- تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط.

6- تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات، بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض.

7- إحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر، وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب، لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان.

8- التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بشأن إدارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.