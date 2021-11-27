طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب المصري إلى قطر

قالت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه سيتم تسيير رحلة جوية دولية خاصة، مساء اليوم السبت، لنقل بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم والمقرر إقامتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر إقلاع رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم ٣٠٤٠ المتجهة إلى الدوحة في تماما الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وعلى متنها ٥٠ راكبا على بوابة G07 بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي .

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة قد استعدت لاستقبال بعثة منتخب مصر لكرة القدم وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم توفير فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، كما سيتم تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على بعثة المنتخب قبل الصعود على متن الطائرة، في ظل استمرار الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الرهن جراء استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل بمختلف أنحاء العالم.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

زيادة معدلات التشغيل الجوية بالمطارات المصرية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.