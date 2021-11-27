السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يعلن ذبح دفعة جديدة من الدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن بواقع 50 ألف دجاجة تم تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا ، موضحا أنه سوف يتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة ، بأسعار  مخفضة وتنافسيه عن مثيلتها في السوق المحلي .

وأشار محافظ قنا إلى أن المنتجات تشمل ( دواجن مجمدة وطازجة ، فيليه ) ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين .

وأكد الداودى أن المحافظة تحرص على استمرار دورة الإنتاج ، حيث يتم شراء كتاكيت صغيرة تمهيدا لتربيتها وتسمينها عقب إنتهاء كل دورة تربية ، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار .

وكان قد تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، تنفيذ الأعمال الإنشائية التي يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا والتي تتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنية، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد ، مشيرا إلي أن المكتبة سوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وأوضح محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ المبنى الرئيسى من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50% ،موجها بالانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المواعيد المحددة 
وأضاف الداودي أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل ايجابى وابعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم ، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي) 

الرئيس عبدالفتاح السيسي نفي لتر أسعار قنا عرفه مشروعات الثقافة عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

«مائل للحرارة نهارًا والبرودة ليلًا».. حالة الطقس ودرجات الحرارة 72 ساعة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

بعد موافقة «الصحة».. هل تصبح «الجرعة الثالثة» دورية لهذه الفئات؟

حقيقة تعطيل الدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا