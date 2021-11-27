إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 1540 متر مربع بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات و المحمودية و أبو حمص ورشيد عن إزالة 9 حالات تعدى على مساحة بلغت 1540 م٢ عبارة عن: ازالة عدد 3 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة 780 م بقري كوم زمران ومؤسسة البستان والمسين بالدلنجات،و إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 320 م٢ بنطاق قري سيدي عقبة وفيشا بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية.

كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 280 م عباره عن قواعد خرسانه بنطاق قري قافله ودمسنا بأبو حمص، فك شدة خشبيه مخالفه فى المهد دور ارضي على مساحه 160 م أرض إصلاح زراعى برشيد.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبو المطامير و كوم حماده و الدلنجات و رشيد و المحمودية عن إزالة 12 حالة تعدى على مساحة بلغت 1564 م٢ عبارة عن: إزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 890 م٢ بأبو المطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية و شده خشبية و مبني بالطوب الابيض ،وتنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحه 294 م بكوم حماده ،و ازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 150 م٢ بقرية طيبه بالدلنجات.

كما قامت الحملة بتنفيذ إزالة شده خشبيه لدور ثانى علوى خارج الحيز العمرانى بمساحه 150 م بنطاق الوحده المحليه لقريه محله الامير برشيد،و تنفيذ إزالة فى المهد بمساحة 80 م٢بقرية الكشك التابعة للوحده المحلية لقرية ديروط بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض.