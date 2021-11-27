السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 21 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات مكثفة على المخابز بدمياط

المخابز
المخابز

شنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوي، مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

وأسفرت الحملة عن ضبط 21 مخالفة تموينية متنوعة، منها 6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم الإعلان عن الأسعار، 2 محل دون ترخيص، 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ووجود عدد من السلع دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وجارٍ تحرير محاضر بالمخالفات، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 96% منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لصرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ ‏الصرف، و3000 طن زيت يوميًا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار «كمال»، إلى أن وزير التموين وجّه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، كما أنه أصدر كتابا دوريا للمديريات وجّه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح أو الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية، والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان، ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.

بدون ترخيص التجارة الداخلية الإجراءات القانونية وزير التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية مجهول المصدر إتخاذ الإجراءات القانونية محل بدون ترخيص رقابة تموينية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة حمله موسعة تموين دمياط للإستهلاك الآدمى إنتاج خبز التداول بالأسواق أرباح بطرق غير مشروعة طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة أحمد كمال معاون وزير التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركتي الجملة العامة والمصرية طرحها للبيع والتداول بالأسواق لدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة استهلاك الأدمي نسب صرف السلع التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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