«مصر للطيران» تسير 82 رحلة بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، ٨٢ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازابلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، كما تسير الشركة الوطنية للطيران ١٩ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٤٠١ راكب.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

زيادة معدلات التشغيل الجوية بالمطارات المصرية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.