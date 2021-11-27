قبل «COP 27».. برلماني يطالب بتفعيل استراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر وذلك فى ظل التغيرات المناخية الكبيرة التى يشهدها العالم، وقبيل استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" بشرم الشيخ في 2022.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر تمثلت فى" الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية" و "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، و حزمة من الحوافز الاقتصادية" والسندات الخضراء، حيث بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، لتعزيز التحول الأخضر ولكن يجب أن يتم ترجمة هذه الاستراتيجيات فى صورة قرارات على أرض الواقع وأن يشعر الجميع بهذه الجهود.

وأشار محسب إلى أن الاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يعتمد على استخدام الصناعات الناشئة، والطاقة المتجددة، بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء، لكي تصل إلى أعلى كفاءة، وتم رصد نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه بخطة العام المالي 20/2021 للمشروعات الخضراء مما يستوجب آلية وجدول زمنى للتنفيذ والالتزام بذلك.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة وضع جدول زمنى وحزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات وعلى الأخص المشروعات الصغيرة فى استخراج التراخيص وما شابه للتشجيع على التحول للأخضر وحتى يشعر المواطن بالجهود المبذولة وألا يقتصر الأمر على استراتيجيات فقط بعيدة عن التطبيق الفعلي.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة استحدث تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.