المسئول عن ورشة المونوريل: الورشة مقامة على 85 فدانا وبها 13 مبنى

قال المهندس عمر عبد العزيز أحمد، المسئول عن ورشة العمرة الجسيمة بمشروع المونوريل، إن الورشة تقام على 85 فدانًا، وتشمل 4.5 أسوار، ويوجد بها عدد 13 مبنى، ويتم حاليًا أعمال التسوية والتي تشمل منسوب المستوى الذي سيتم تأسيس الورشة وفقًا له، وتم إنجازالكثير من الأعمال الخاصة بالورشة، حيث تم إنجاز نسبة 75% لأعمال القطع لـ 170 ألف متر مكعب، وأعمال الردم وصلت إلى 65%، لـ 360 ألف متر مكعب.

وتابع "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الورشة تتكون من 13 مبنى، وبتوفر بها كافة الأعمال الخاصة بالقطارات سواء غسيل القطارات، تخزينها، صيانة العربات الداخلية، واستوك للقطارات، والصيانة عمرة خفيفة وثقيلة للقطار، ويوجد مبني رقم 1 خاصة بالتحكم والإدارة، ومبني 2 خاصة بالعمرة الخفيفة والجسيمة، ومبني 3 خاص بالكهرباء وتحويلها التي يتم استخدامها لتغذية السكة، ومبني 4 مبني أمن، ومبني 5، 6 خاصة بغسيل القطارات من الداخل والخارج، ومبني 7 الذي يختص بتخزين القطارات وقدرتها الاستيعابية 44 قطارًا بعدد 4 قطارات، ومساحة التخزين المستقبلية له تسع لـ 99 قطار بعدد 8 عربات لكل قطار، وتم تثبيت عدد 4 قطارات، ومبني 8 خاص لتخزين المخلفات، ومبني 9 خاص بالتحويل التوماتيكي من اليدوي، ومبني 10 هو مبني خاص بالأمان للمشروع، ومبني 11 تابع لمهمات مبني 7 للتخزين، ومبني 12 مبني أمن، ومبني 13 خاص بالوقود للديزيل الخاص بالمونوريل.

وتابع أن الورشة يوجد بها ما يقرب من 2000 عامل، وتختلف نسبة العمالة وفقًا لحاجة العمل، ففي بداية المشروع الأمر مختلف عن نهايته، وقد يصل الأمر في ذروة الأعمال المدنية والتشتبطات والميكانيكية والكهرباء لـ 3500 عامل، وتنقسم الأعمال حاليًا إلى سائقي حفرات والآلات، ونجارين كهربائيين، وتشمل الوردية 12 ساعة، والعمل يستمر على مدار الـ 24 ساعة بدون إجازات، وتم تنفيذ الأعمال المدنية للورشة بنسبة تصل إلى 30%.