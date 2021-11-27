السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مستشار سابق بالبيت الأبيض: اللقاحات ضد المتحور الجديد ستكون متاحة بحلول 2022

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

اعتبر المستشار السابق في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة، أندي سلافيت، أن اللقاحات ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تكون متاحة قبل صيف عام 2022.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، قال سلافيت: "كل من فايزر وموديرنا يعتقد أن تصميم اللقاحات المضادة للنسخة الجديدة سيتطلب 100 يوم، كما يستغرق الإنتاج والمصادقة والتوزيع وقتًا، إلا أننا نصبح أكثر فعالية".

وأضاف الخبير الصحي: "إذا بدأنا في أوائل ديسمبر، ستكون اللقاحات الجديدة متاحة للعالم برمته بحلول الصيف".

كما توقع سلافيت أن تقييم مدى فعالية اللقاحات المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال سيتطلب أسبوعين.

يأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابًا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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