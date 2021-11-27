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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى مقابل المصرى اليوم السبت 27-11-2021

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-11-2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يوم الجمعة، ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

 

 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت   27-11-2021

 

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و 21.26 جنيه للبيع، و حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع

 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، و جاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و 21.22 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت   27-11-2021

 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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