السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة مبهرة لنرمين الفقى فى مهرجان القاهرة السينمائى

نرمين الفقي
نرمين الفقي

خطفت النجمة نرمين الفقي، الأضواء خلال تواجدها على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

 

و إرتدت النجمة فستان ذو لون أزرق جنزاري، مرصع ببعض الفصوص التي زادت من بريق الإطلالة.

 

ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة، مع بعض الإكسسوارت بالإضافة إلى شعر منسدل على الكتفين، ومكياج خفيف.

نرمين الفقى 

القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السينمائى

ووفقًا للموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على «فيس بوك»، فإن المهرجان يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

 

تفاصيل اليوم الأول من المهرجان

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

نرمين الفقى 

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس "FIAPF".

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