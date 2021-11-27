مدرب كرة قدم بالغربية يقود فريقه من أعلى «اللودر» (صور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة غريبة من نوعها وأن لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في دوري القسم الرابع، حيث شهدت مباراة في دوري القسم الرابع لكرة القدم بمنطقة الغربية، قيام محمد حسنين إينو، المدير الفني لفريق مركز شباب قطور بقيادة فريقه وهو أعلى "لودر" خلال مباراة النجم المصري.

واضطر إينو المدير الفني لفريق مركز شباب قطور إلى قيادة الفريق من أعلى "لودر" بسبب الإيقاف، حيث تعرض إينو للإيقاف لمدة ثلاث شهور وانتهت المدة، وتبقى الشق الثاني من العقوبة وهو سداد ٥٠ ألف جنيه لخزانة منطقة الغربية لكرة القدم، قبل عودته للملعب، وهو ما لا يستطيع المدير الفني فعله في حين أن راتبه لا يصل حتى لـ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وانتهى اللقاء الذي أداره إينو من فوق "اللودر" بفوز فريقه مركز شباب قطور بنتيجة 4/ 3 على فريق النجم المصري.

مدرب اللودر إينو

"الدستور" تواصلت مع المدير الفني لشباب قطور، والذي أكد أنه امتثل لقرار العقوبة الإدارية للجنة مسابقات القسم الرابع بمنطقة الغربية لكرة القدم، والتي قضت بإيقافه لمدة ٣ شهور أما العقوبة المالية فوصفها إينو، بالمجحفة أن راتب ٤ سنوات في تدريب فريقه الحالي لن تكفي للسداد، مؤكدًا أن واضع العقوبة لم يأخذ بالاعتبار أندية ومراكز شباب وهيئات الغلابة وتخيل أن المبلغ يمكن سداده.

وعن سبب الإيقاف قال إينو، إن الإيقاف جاء نتيجة لمنشور (بوست) نشره المدير الفني لقطور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجم فيه منطقة الغربية لكرة القدم، فقرر الجميع ذبحه بمبلغ وصفه بالخرافي، مؤكدًا أنه لم يتحصل علي مبلغ كهذا طول حياته في ملاعب كرة القدم.

مدرب اللودر إينو

وأضاف إينو، أن واقعة اللودر ظهرت الموسم الماضي في دوري القسم الثالث، بعدما استعان المدير الفني لفريق بايونيرز "شيكو" مصطفى مرعي "بلودر" لقيادة فريقه في إحدى مباريات القسم الثالث بسبب إيقافه، وأن استعانته بـ"اللودر" جاءت بفكرة من أحد اللاعبين، ولم يدفعوا فيها أي مقابل، مؤكدًا أنه حال عدم توفر "اللودر" كان سيصعد على سطح منزل يكشف الملعب لمتابعة الفريق وقيادته، مشيرًا إلى أنه حريص على دعم لاعبيه مهما كلفه الأمر، مطالبًا اتحاد الكرة ومنطقة الغربية بمراجعة حجم العقوبات بما يتناسب مع المستوى المادي للدرجة.