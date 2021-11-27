مباحث كوم أمبو تنجح فى السيطرة على مشاجرة بين أهالى قريتين

نجح رجال مباحث كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، في السيطرة على مشاجرة بين أهالي قريتي 7 بحري والبيارة، بسبب خلافات على بناء فسقية.

وكان بلاغا وصل لمأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد نشوب مشاجرة بين أهالي قريتي 7 بحري والبيارة بسبب خلافات على بناء فسقية.

انتقل رجال المباحث برئاسة المقدم نبيل العادلي لمكان المشاجرة وتمكنوا من السيطرة على الوضع بعد وقوع عدد من الإصابات السطحية، وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين أهالي القريتين بسبب الخلاف على بناء فسقية بالمقابر الخاصة بمدينة كوم أمبو.