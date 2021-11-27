وزيرة الثقافة: الدولة تدعم مهرجان القاهرة السينمائى بشكل مستمر

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، دعم الدولة المصرية المستمر لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في شتى دوراته، جاء ذلك خلال إفتتاح الدورة الــ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت "عبد الدايم": "سعداء بهذا المهرجان وسعداء بتطويره المستمر، ويتضح ذلك ليس فقط من خلال الأفلام المشاركة فقط، بل من خلال الورش والمحاضرات والندوات التي تدعم صناعة السينما في مصر".

وأكدت أن وزارة الثقافة تهتم بعملية بناء البشر من خلال العديد من المبادرات، من أبرزها مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم النجمة نيللي وكريم عبد العزيز، إضافة إلى عرض عدد كبير من الأفلام العربية والأجنبية.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسباني "المسابقة الرسمية"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

ويذاع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عبر شاشة DMC من خلال بث مباشر من دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.