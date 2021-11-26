الكشف على 500 حالة فى قافلة طبية مجانية بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية التى تنظمها الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة للكشف على الرياضيين بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك أهالى مطروح لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 26-28 نوفمير الجارى وذلك بقاعة نزل الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

قافلة طبية مجانية بمطروح

وأوضح خالد عبدالحميد مديرعام الشباب والرياضة بمطروح، أن القافلة الطبية الشاملة بدات اعمالها اليوم الجمعة حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد كبير من المترددين بلغ ٥٠٠ حالة تقريبا.

قافلة طبية مجانية بمطروح

وأشار إلى أن القافلة متوفر بها عدد من التخصصات وهي ( باطنة، عظام، رمد، أطفال، نساء، تحاليل)، مؤكدا أن تستأنف القافلة أعمالها غدا السبت الموافق من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً ومن الساعة 5 مساء حتى 9 مساء، كما ستبدأ أعمال الكشف الأحد القادم من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهراً.

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

قافلة طبية مجانية بمطروح

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