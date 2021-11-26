«مياه أسيوط»: مستعدون للتعامل مع بقعة السولار القادمة من محطة شطورة

صرح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه اليوم الجمعة في تمام الساعه الواحدة وعشرون دقيقة تم إبلاغ الشركة بظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة سكساسه قادمة من محطة مياه شطورة بمركز طهطا.

وأكد رئيس مياه أسيوط أنه فور إبلاغ الشركة تم عمل فرق طوارئ بمحطتي تل زايد بالبداري ومحطة مياه صدفا للاستعداد لقدوم بقعة الزيت.

وأضاف درة أن الشركة فى حالة الإستعداد لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ، وبناء على ذلك أنه في تمام الساعه الخامسة وخمسة عشر دقيقه تم الإبلاغ بوصول بقعه السولار أمام مأخذ محطتي البداري وصدفا وأنه ضمن الإجراءات الإحترازية تم ايقاف المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض المواطنين بكمية المياه اللازمة لهم لحين مرور بقعة السولار المرصودة أو التخلص منها بشكل آمن.

وأوضح درة أنه تم اصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة في المحافظة لمتابعة حالة البقعه وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان علي جودة المياه المنتجه حفاظا على سلامة وصحة المواطنين حتي الانتهاء من الأزمة.