«محامين جنوب الدقهلية» تنظم قافلة طبية مجانية للأعضاء وأسرهم

نظمت لجنة الخدمات النقابية بنقابة المحامين بمحامين جنوب الدقهلية الفرعية، عن إقامة قافلة طبية مجانية، للمحامين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، وأسرهم، وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى العاشرة مساءً، بنادي المحامين بطلخا.

وقال أحمد منصور العساس أمين عام نقابة محامين جنوب الدقهلية، أن القافلة الطبية تجرى بالتعاون مع عدد من المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل، وتشمل تخصصات الباطنة، والقلب، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والتجميل، وأمراض النساء، والتغذية، والأشعة، والتحاليل، والأطفال وحديثي الولادة، وكذلك التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد العساس الى ان القافله تهدف الى توفير خدمة طبيه مميزه و مجانيه لجموع المحامين بنطاق المحافظة مشيرا الى ان القافله تأتى تفعيلا لدور النقابه الخدمى .

وأوضح أمين عام النقابة انه تم توفير لقاح فيروس كورونا للتطعيم داخل مقر النقابة بمدينة طلخا مؤكدا على ان مجلس النقابة يعمل على توفير كافة الخدمات للمحامين .