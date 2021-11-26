الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي بنجاح احتفالية افتتاح طريق الكباش

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع القيادة السياسية، والشعب المصري العظيم، للنجاح المبهر لاحتفالية افتتاح طريق الكباش الآثري بالأقصر.

وجاء نص التهنئة الذي نشرته صفحة الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كالآتي: “بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق آيات التهاني القلبية الصادقة، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة النجاح الكبير، الذي شهده حفل الافتتاح التاريخي والعالمي لطريق الكباش الآثري بالأقصر، والذي أبهر العالم أجمع، مصلين إلى الله أن يعطينا نجاحات عديدة، وأن يجعله باكورة أعمال قادمه عظيمة من أجل رفعة الوطن، وأن يمد الله يد العون لقيادات وطننا، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر”.

وفي السياق ذاته، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بيانا لتهنئة رئيس الجمهورية بنجاح افتتاح طريق الكباش، والذي جاء نصه كالآتي: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل افتتاح طريق الكباش الآثري بالأقصر، والذي أبهر العالم أجمع، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد".

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