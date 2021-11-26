لا يخلو أي بيت من البيوت المصرية من دقيق القمح، الذي يدخل في عدد كبير من الوصفات.

ونرصد في التقرير التالي طرق تحضير دقيق الأرز وفوائده.

طريقة تحضير دقيق الأرز:

يتم تحضيره من خلال تنشيف الأرز الأبيض قدر الإمكان، بعد غسله جيدًا، ثم نقوم بنقعته لمدة نصف ساعة، ونشفته بعدها.

في مطحنة الخلاط الكهربائي، نقوم بطحن الأرز بعد غسله وتنشيفه جيدًا، وبعد طحن الأرز، نصعه في صنية بالفرن، حتى ينشف تمامًا، وبعدها نخرجه من الفرن وتتركه حتى يبرد.

لمن نستخدم دقيق الأرز:

يمكن استخدام دقيق الأرز للكبار والصغار على حد سواء، فهو يدخل في وصفا البسكويت والكوكيز والبان كيك والكيك، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كبديل للسيريلاك.

فوائد دقيق الأرز:

تقليل الوزن الزائد، ولا شك أن هناك عدد كبير من السيدات والرجال يعانون من الوزن الزائد ويرغبون دائمًا في الحصول على نظام غذائي مناسب بدون حرمان، وليس هناك أفضل من دقيق الأرز بديل أمن ومفيد يمكن من خلاله الحصول على وجبات مختلفة من الحلو والحادق من غير أن يتم ترجمة ذلك بزيادة في الوزن على الميزان.

وكذلك يعمل دقيق الأزر على خفض مستويات السكر بالدم، وتحسين صحة الكبد، والصحة العامة للجسم، بالإضافة إلى تقوية العظام.