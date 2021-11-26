الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طرق تحضير دقيق الأرز وفوائده

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا يخلو أي بيت من البيوت المصرية من دقيق القمح، الذي يدخل في عدد كبير من الوصفات.

ونرصد في التقرير التالي طرق تحضير دقيق الأرز وفوائده.

 

طريقة تحضير دقيق الأرز:

يتم تحضيره من خلال تنشيف الأرز الأبيض قدر الإمكان، بعد غسله جيدًا، ثم نقوم بنقعته لمدة نصف ساعة، ونشفته بعدها. 

في مطحنة الخلاط الكهربائي، نقوم بطحن الأرز بعد غسله وتنشيفه جيدًا، وبعد طحن الأرز، نصعه في صنية بالفرن، حتى ينشف تمامًا، وبعدها نخرجه من الفرن وتتركه حتى يبرد. 

 

لمن نستخدم دقيق الأرز:  

يمكن استخدام دقيق الأرز للكبار والصغار على حد سواء، فهو يدخل في وصفا البسكويت والكوكيز والبان كيك والكيك، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كبديل للسيريلاك. 

 

فوائد دقيق الأرز:

تقليل الوزن الزائد، ولا شك أن هناك عدد كبير من السيدات والرجال يعانون من الوزن الزائد ويرغبون دائمًا في الحصول على نظام غذائي مناسب بدون حرمان، وليس هناك أفضل من دقيق الأرز بديل أمن ومفيد يمكن من خلاله الحصول على وجبات مختلفة من الحلو والحادق من غير أن يتم ترجمة ذلك بزيادة في الوزن على الميزان.

وكذلك يعمل دقيق الأزر على خفض مستويات السكر بالدم، وتحسين صحة الكبد، والصحة العامة للجسم، بالإضافة إلى تقوية العظام.

دقيق الارز بديل دقيق الذرة وصفات للدايت بدايل صحية ارز مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنقاذ حياة ركاب قطار «طنطا ـ المنصورة» قبل انقلابه بسبب سرقة القضبان

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

البريد المصرى يشارك فى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟