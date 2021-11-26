فرنسا تعلق الرحلات الجوية من منطقة إفريقيا الجنوبية 48 ساعة

علقت فرنسا اليوم الجمعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، يأتي ذلك في الوقت الذي اقترحت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعليق السفر جوا من المنطقة وسط قلق متزايد بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب افريقيا.

ونقلت قناة “فرانس 24” الناطقة بالانجليزية في نشرتها اليوم، عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن فرنسا علقت الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، مضيفا أنه لم يتم رصد أي إصابات بالسلالة الجديدة في فرنسا بعد.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، عن حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529"، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.