الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعلق الرحلات الجوية من منطقة إفريقيا الجنوبية 48 ساعة

فرنسا
فرنسا

علقت فرنسا اليوم الجمعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، يأتي ذلك في الوقت الذي اقترحت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعليق السفر جوا من المنطقة وسط قلق متزايد بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب افريقيا.

ونقلت قناة “فرانس 24” الناطقة بالانجليزية في نشرتها اليوم، عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن فرنسا علقت الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، مضيفا أنه لم يتم رصد أي إصابات بالسلالة الجديدة في فرنسا بعد.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، عن حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529"، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.

أفريقيا الرحلات الجوية فرنسا المفوضية الاوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

كتما أنفاسها لممارسة الرزيلة.. «أمل» ضحية العلاقة المحرمة بين والدتها وعشيقها

بالأسماء.. المصابون في حادث «تل العيس» بالعلمين

«الصحة»: ما زلنا في ذروة موجة كورونا الرابعة.. والمنحنى متذبذب

السلالة الجديدة من «كورونا» تدفع عملة جنوب إفريقيا للتراجع الحاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب