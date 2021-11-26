الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفى السياق، نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 3 قضايا متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1099 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 224 حكماً قضائياً متنوعاً.

شرطة الكهرباء سرقة تيار شروط التعاقد مخالفات قضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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