ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفى السياق، نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 3 قضايا متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1099 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 224 حكماً قضائياً متنوعاً.