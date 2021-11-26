«الصحة»: ما زلنا في ذروة موجة كورونا الرابعة.. والمنحنى متذبذب

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها الملايين من الجرعات الخاصة بلقاحات فيروس كورونا كمخزون استراتيجي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتسلم الوزارة 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف عبد الغفار لـ"الدستور" أنه تم توفير أكثر من 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن، وذلك من اللقاحات التى تم توريدها من الخارج، واللقاحات التى تم تصنيعها محليا من خلال شركة فاكسيرا، والتى يتم من خلالها تصنيع لقاح "ساينوفاك-فاكسيرا".

وفيما يتعلق بانحسار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، أكد عبد الغفار أن مصر ما زالت فى ذروة الإصابة بالفيروس، حيث إن منحنى الإصابات بكورونا فى مرحلة التذبذب، لافتاً إلى أنه للتأكد من تجاوز فترة الذروة يجب أن تستقر معدلات الإصابة لمدة 5 أيام ثم تبدأ فى الانخفاض المستمر.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه لا توجد قوائم انتظار متعلقة بتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا والحصول على اللقاح، حيث إن التسجيل لا يستغرق سوى دقيقتين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن وزارة الصحة تستهدف الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس، لافته إلى أنه تم تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة بلقاحات فيروس كورونا.