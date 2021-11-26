«الزراعة» تعلن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ المعتمدة هو يوم 10 ديسمبر 2021 (من واقع أصل بوليصة الشحن)، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر 2021 قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى السادة مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك وعدم الانسياق وراء أي شائعات تشير إلى أن هناك تعديل أو مد في مواعيد الشحن وعدم الاعتراف بأي بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعجالها البرنامج الوطني لإنتاج البذور لتوفير ها للمزارعين وتخفيض الاستيراد من الخارج بنسبة 50%.

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن العمل يجرى على قدم وساق في البرنامج القومي لإنتاج البذور بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير تقاوي الخضر محليا للمزارعين بأقل سعر واعلى جودة وتخفيض فاتورة البذور بنسبة 50٪ ويسهم البرنامج في توفير العديد من أنواع تقاوي وأصناف الخضر محليا والتي يتم استيرادها سنويا من الخارج بملايين الدولارات.

وقال "القرش" في تصريحات لـ"الدستور"، ان حرص مصر على الانضمام لاتفاقية "إلىوبوف" يحافظ على حقوق الملكية الفكرية لتقاوي الأصناف النباتية التي يتم استنباط ها محليا، لافتا إلى أن الدولة حريصة على فع نسبة مساهمة الإنتاج المحلي من من تقاوي الخضر محليا في زيادة الإنتاج من خلال تأقلم الأصول الوراثية للنباتات مع الظروف المناخية المصرية بما يعظم الاستفادة منها في الإنتاج، مضيفا أن أهم أنواع البذور التي تم استنباط ها هي البطيخ الأصفر والطماطم والفلفل والباذنجان والبسلة والفاصوليا والبطاطس والكنتالوب والخيار والكوسة واللوبيا.