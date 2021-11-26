الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعلن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ المعتمدة هو يوم 10 ديسمبر 2021 (من واقع أصل بوليصة الشحن)، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر 2021 قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لن يتم إجراء أي تعديل على هذا التاريخ ولا يوجد أى توجه لتعديل الموعد وعلى السادة مستوردي تقاوي البطاطس الالتزام بذلك وعدم الانسياق وراء أي شائعات تشير إلى أن هناك تعديل أو مد في مواعيد الشحن وعدم الاعتراف بأي بيانات أو تعليمات تخص استيراد التقاوي إلا من خلال ما يتم إصداره رسميا من لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية. 

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعجالها البرنامج الوطني لإنتاج البذور لتوفير ها للمزارعين وتخفيض الاستيراد من الخارج بنسبة 50%.

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن العمل يجرى على قدم وساق في البرنامج القومي لإنتاج البذور بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير تقاوي الخضر محليا للمزارعين بأقل سعر واعلى جودة وتخفيض فاتورة البذور بنسبة 50٪ ويسهم البرنامج في توفير العديد من أنواع تقاوي وأصناف الخضر محليا والتي يتم استيرادها سنويا من الخارج بملايين الدولارات.

وقال "القرش" في تصريحات لـ"الدستور"، ان حرص مصر على الانضمام لاتفاقية "إلىوبوف" يحافظ على حقوق الملكية الفكرية لتقاوي الأصناف النباتية التي يتم استنباط ها محليا، لافتا إلى أن الدولة حريصة على فع نسبة مساهمة الإنتاج المحلي من من تقاوي الخضر محليا في زيادة الإنتاج من خلال تأقلم الأصول الوراثية للنباتات مع الظروف المناخية المصرية بما يعظم الاستفادة منها في الإنتاج، مضيفا أن أهم أنواع البذور التي تم استنباط ها هي البطيخ الأصفر والطماطم والفلفل والباذنجان والبسلة والفاصوليا والبطاطس والكنتالوب والخيار والكوسة واللوبيا.

الزراعة تعلن ديسمبر اخر موعد لشحن تقاوى البطاطس دول

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها وتطلب من الجمهور الدعاء

بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أهم تحور على الإطلاق

«القوى العاملة في أسبوع».. افتتاح مركز تدريب ولقاء مدير العمليات بالبنك الدولي

تراجع البورصات الأوروبية مع اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

حبس «مستريحة الدواجن» لاتهامها بالاستيلاء على 3.8 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب