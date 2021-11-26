أكثر الدول تضررًا فى العالم بكورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من259.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 259.944.766، وإجمالي الوفيات 5.181.033.4.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.785 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.126.373.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.642 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.055.238.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات466.980، وإجمالي إصابات 34.544.882.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.186، وإجمالي إصابات 3.872.263.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 263.934، وإجمالي إصابات 9.303.751.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.961، وإجمالي إصابات 2.228.212.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.875، وإجمالي إصابات 10.076.115.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.782، وإجمالي إصابات 4.254.815.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.486، وإجمالي إصابات4.968.341

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.376، وإجمالي إصابات 6.097.672.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.