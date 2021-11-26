الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تضيف جنوب أفريقيا إلى القائمة الحمراء لكورونا

كورونا فى جنوب أفريقيا
كورونا فى جنوب أفريقيا

نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن السلطات البريطانية قولها إنها تعتزم إضافة دولة جنوب إفريقيا إلى القائمة الحمراء الخاصة بمخاطر فيروس كورونا في إنجلترا.

وأوضحت القناة أن هذا التطور يأتي بعد شهر من رفع قيود السفر الأكثر حدة، مشيرة إلى أن إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة الحمراء في إنجلترا جاء بالتزامن مع اكتشاف متغير جديد لكورونا في هذه الدولة.


وسيتعين على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا الآن الخضوع لإجراءات الحجر الصحي عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

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