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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

 يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 26-11-2021، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي. 

 

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فيما أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

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