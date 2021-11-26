الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

طلاب الأزهر يتصدون للمخدرات والإدمان بحملات توعية داخل الحرم الجامعى

طلاب جامعة الأزهر
طلاب جامعة الأزهر

نظم طلاب كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة،  مبادرة طلابية تحت عنوان "طلاب جامعة الأزهر صفا واحدا ضد الإدمان والمخدرات".

حضر فعالية المبادرة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور سيد معوض وكيل كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور وليد عبد الظاهر.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر، على التصدي لكافة التحديات المجتمعية، ودعمًا لجهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن  الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الجهود تقام في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، والذي يحرص على أن يكون في طليعة الصفوف دائما، ويتصدى لأي تحديات مجتمعية تواجه شباب الوطن، لافتا إلى أن "الجهل والفقر والمرض" تعد التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما قام به طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، من جهود توعوية داخل الحرم الجامعي، بهدف تعريف  الشباب وتوعيتهم بأضرار المخدرات.

ولفت إلى أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة في جميع المجالات، لأنهم تعلموا صحيح الدين على أيدي علماء الأزهر الشريف، مما جعلهم محصنين بفضل المولى عز وجل ضد هذه التحديات التي تسعى للنيل من الشباب باعتبارهم رجال الغد وقادة المستقبل، إضافة إلى المحاضرات التوعوية بأضرار المخدرات على صحة وسلامة الجميع، وأيضا توزيع بوسترات توعية داخل الحرم الجامعي. 
 

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تقام بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

طلاب الأزهر الحرم الجامعي طلاب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة رئيس الجامعة

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