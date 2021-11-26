تحريات لكشف العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالعجيزى فى طنطا

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الغربية إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا وبيان سبب وفاتها والوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.



وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وملابساتها وطلب تحريات المباحث وفحص علاقات المجني عليها وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في منطقة العجيزي، أول طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، الى مكان الحادث، وتبين من التحريات التي قام بها الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن ربة المنزل عثر عليها داخل شقتها جثة هامدة والواقعة بها شبهة جنائية وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.



كما عاقبت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية مدرس لغة عربية بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامة بالتحرش وهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8بالتحرش وهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات سنوات حال ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يف بورد بلاغ من "أحمد.ا ذي" والد طفلة، تبلغ 8 سنوات، بتحرش معلم لغة عربية يدعى "سيد.خ" 50 سنة، بنجلته أثناء تلقيها درس لدى زوجتة بدائرة المركز

وأفاد والد الطفلة أمام جهات التحقيق، بأنه بسؤال نجلته ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم8 باستدراج الطفلة إلى منزل مجاور يملكه لمنزل درس