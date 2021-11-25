فى 11 نقطة.. «التخطيط» ترصد إنجازات الدولة فى التحول الرقمى

حققت مصر إنجازات كبيرة فى تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى خلال السنوات القليلة الماضية، سواء على صعيد ميكنة قواعد البيانات والربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية بعضها البعض، أو تطوير آليات تقديم وإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأكثر سهولة ويسر.

ويستعرض موقع الدستور فى هذا التقرير أهم ما تحقق من خطة الدولة للتحول الرقمى قبل وأثناء جائحة كورونا العالمية، على مختلف الأصعدة، وفقًا لأحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تمثل أبرزها فيما يلى:

- تطوير 4700 مكتب صحة تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية.

- تطوير 36% بعدد 1970 مكتبا من مكاتب التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية وذلك من إجمالي 5400 مكتب مستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024.

- دعم المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل وتقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية المختلفة.

- تحقيق 2 مليار جنيه وفر سنويًا على الأقل من تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية إلكترونيا.

- تم تطوير 270 مركزا تكنولوجيا على مستوى الدولة تقدم 120 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات.

- الإنتهاء من تطوير منظومة تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعية، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 42 خدمة.

- تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المدن والتى تقدم 160 خدمة أبرزها طلب استلام وحده سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط.

-تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدني.

- ربط 31.500 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنية.

- ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، بالإضافة إلى إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على "منصة مصر الرقمية" باستثمارات 3 مليارات جنيه.

- تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع شبكات الألياف الضوئية فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قرى على مستوى 52 مركز يستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة بتكلفة 5.845 مليار جنيه.