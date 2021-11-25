الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. مناقشة رواية «ماكيت القاهرة» بمكتبة البلد

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تستضيف مكتبة البلد حفل توقيع ومناقشة رواية "ماكيت القاهرة" لطارق إمام، وذلك الاثنين المقبل في السابعة مساءً، والرواية تناقشها نورا ناجي، ويدير المناقشة مصطفى الطيب.

وصدرت الرواية عن دار المتوسط للنشر والتوزيع وهى روايةٌ كُتبت كما تُشيَّد مدنٌ كما تُمحى، وتبقى أخرى، وجاءت الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

رواية "ماكيت القاهرة" تبدأ أحداثها في المستقبل: 2045، جاليري للفنون المعاصرة بوسط البلد يُعلن عن مشروع فني استعادي لتشييد ماكيت مصغر للقاهرة قبل ربع قرن، عام 2020، هدفه توثيق صورة المدينة التي أصبحت "عاصمة مصر السابقة".

يقول طارق إمام عن الرواية "مع تشييد الماكيت تنطلق أحداث الرواية، عبر ثلاثة أزمنة رئيسية: 2045، 2020، و2011.. مستعيدةً القاهرة في محطات محورية، في القلب منها ثورة يناير 2011 التي تمثل البؤرة الأهم في مشروع إمام الجديد، من خلال عدد من الشخصيات المُطاردة، الملتبسة بنهوض وقمع الثورة المصرية، تعمل جميعها بالفن: صانع مصغرات، مخرجة وثائقية، رسام جرافيتي، ورسامة كوميكس.

يصف إمام الرواية بأنها "حلم يراوده منذ نحو عشر سنوات، وشهدت العديد من محاولات الكتابة حتى وصلت أخيراً إلى صيغتها النهائية. كعادته يخلط أمام الواقع بالخيال، وواقع المدينة المتجسدة بالواقع الافتراضي والمتخيّل، من خلال بنية بوليسية، حيث تنطلق الرواية من جريمة قتل غامضة ولا تُصدّق.

يشار إلي أن إمام سبق وصدر له أعمال هي "طيور جديدة لم يفسدها الهواء، شارع آخر لكائن، ملك البحار الخمسة، شريعة القط، هدوء القتلة، الأرملة تكتب الخطابات سرًا، حكاية رجل عجوز كلما حلما بمدينة مات فيه٬ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس، ضريح أبي

وتحصل أمام على العديد من الجوائز الأدبية المصرية والعربية والأجنبية ومنها جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي لأفضل مجموعة قصصية، عام 2004، والجائزة المركزية الأولى لوزارة الثقافة المصرية، عامي 2004 و 2006، وجائزة ساويرس في الرواية عن رواية هدوء القتلة 2009، وجائزة الدولة التشجيعية عن رواية هدوء القتلة، عام 2010 جائزة متحف الكلمة الأسبانية عن قصته القصيرة عين عام 2013.

الروائي طارق إمام الروائية نورا ناجي رواية ماكيت القاهرة مكتبة البلد دار المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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