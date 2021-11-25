بدء توافد الوزراء للمشاركة فى احتفالية افتتاح طريق الكباش

بدأ عدد من الوزراء المشاركين فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، التوافد على مقر انعقاد الاحتفالية.

ووصل حتى الآن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

ويشهد الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

واليوم يعيد الأحفاد ما بناه الأجداد، ويعلنون للعالم أن ما حدث فى الماضى لم يكن صدفة وأن المصريين قادرون على صنع المجد على مر الزمان، حيث تم تطوير طريق الكباش بعد أن كان حلمًا راود الكثير من الحكومات فى العقود الماضية، لكن دولة 30 يونيو كانت قادرة على تحقيقه.