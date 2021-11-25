الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق محول كهرباء بالبدرشين

حريق
حريق

كشف تقرير الأدلة الجنائية  لفحص موقع حريق محول كهرباء بقرية أبو صير بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البدرشين، لكشف ملابسات الحادث والذي تسلمته النيابة العامة بجنوب الجيزة أن الماس الكهربائي وراء الحريق.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمحول كهرباء بقرية أبو صير بجوار إحدى المدارس بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

شرطة تحقيق الحماية المدنية ملابس سيارات محافظة حريق حماية

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