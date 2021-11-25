الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة..

العالمى للفتوى: الرفق يُزين البيوت بالبركة

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الرفق خلق العقلاء الراشدين، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»، وهو من صفات الله عز وجل؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». 

وتابع: "لذا أمر الإسلام به، وقرر أن أكثر البيوت بركة هي المتحلية بالرفق في المعاملة، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ».

وأوضح الأزهر أن الإسلام حرم كل سلوك عدواني يضاد الرفق أو يؤذي العلاقات والمشاعر؛ سيما بين الأزواج، وضد النساء؛ فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».  

وأشار إلى أن الإسلام جعل معيار القوة والحزم الحقيقي هو الرفق؛ نافيًا أن يكون ردّ الإساءة بالإساءة قوة أو شجاعة؛ فقال رسولنا: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ». 

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويهدف هذا اليوم  إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة في أنحاء العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الكثير.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الرفق العقلاء الراشدين سيدنا رسول الله صفات الله بركة المعاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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