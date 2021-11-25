الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المرأة ودورها في مواجهة تحديات التنمية بمصر.. ندوة بـ«تمريض طنطا»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «المرأة وأهمية دورها في مواجهة تحديات التنمية بمصر» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض.

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جامعة طنطا

حاضر في الندوة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، حيث أكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تمثيلها تمثيلاً مناسبًا في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% من النسبة الكلية، بموجب المادة 11 من دستور 2014.

وأضاف «عبد القوى» أن الدولة تكفل تعيين المرأة في أي وظيفة دون تمييز، كما تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف عن طريق تغليظ العقوبات، وتوفير الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.

وأكد الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أنه تم محو أمية 12525 دارسًا خلال دورة يوليو 2021 عن طريق طلاب جامعة طنطا، وطالب الحضور من الطلاب بضرورة المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، حيث بات شرطا لتخرج الطلبة من الكليات.

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جامعة طنطا

حضر الندوة الدكتورة أم إبراهيم الساعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، وعزة سرور مدير عام اعلام وسط الدلتا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وفى نهاية الندوة قدمت عميدة الكلية شهادات شكر وتقدير للمحاضر الدكتور طلعت عبد القوى، وسمير مهنا، وعزة سرور والعاملين بمركز النيل.

المرأة ودورها مواجهة تحديات التنمية مصر ندوة بــ تمريض طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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